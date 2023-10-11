Hamas 3 rehineyi serbest bıraktı! İşte rehinelerin serbest bırakılma anları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın müzakere talimatı sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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