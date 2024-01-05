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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için istenen ceza belli oldu! Boğaz'daki kaçak inşaatın hesabı soruluyor

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Giriş: 05.01.2024 09:23
Boğaz’a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Mahiroğlu’nun 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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