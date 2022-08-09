09 Ağustos 2022, Salı
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Halk TV'den "Atatürk ve Ali yok" provokasyonu! Fotoğraflara rağmen yalan ve algı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki Cemevini ziyaret etti. Ancak Halk TV, gelişmeyi "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz Cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştirdi. Ziyarete ilişkin servis edilen fotoğraflarda, Cemevinde Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının yer aldığı görülüyor.