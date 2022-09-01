01 Eylül 2022, Perşembe
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Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öldürülen PKK'lı terörist ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. CHP tarafından fonlnan Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, bahse konu terörist için 'rahmet' diledi.