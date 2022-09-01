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Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi

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Giriş: 01.09.2022 21:04
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öldürülen PKK'lı terörist ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. CHP tarafından fonlnan Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, bahse konu terörist için 'rahmet' diledi.
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