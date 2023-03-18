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Halk TV'de PKK propagandası! Masa altındaki HDP'ye sözde gizli hizmet! Canlı yayında Türk askerini hedef aldılar...

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Giriş: 18.03.2023 20:45
Son dönemlerde yaptıkları skandal yayınlarla gündeme gelen CHP yandaşı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. Canlı yayına katılan Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashug Kurt isimli şahıs açık açık PKK propagandası yaptı. Türk askerini hedef alan Kurt, AK Parti'ye de alçak bir iftirada bulundu. Bu gelişmeler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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