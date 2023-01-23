24 Ocak 2023, Salı
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Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler! İmamoğlu'nun ihale bağladığı CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e art arda övgüler
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' geriliminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'i öve öve bitiremedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Karabat'ın "Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" sözlerine CHP Genel Merkezi'nin nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.