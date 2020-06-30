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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Pençe-Kaplan Operasyonu hazımsızlığı: Bizim orada ne işimiz var?

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Giriş: 30.06.2020 13:36
Güncelleme:30.06.2020 13:38
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı şekilde yürüttüğü ve terör yuvalarının kurultulduğu 'Pençe - Kaplan Operasyonu'ndan rahatsız olan CHP yandaşı Halk TV’nin sunucusu Ayşenur Arslan, “Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?” diyerek skandala imza attı.

CHP yandaşı Halk TV, yine milli konularda ülkesinin yanında her almak yerine terör örgütlerine kalkan olmayı seçti. Pençe - Kaplan Operasyonu'ndan rahatsız olan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, 'Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?' dedi.

"BİZİM ORADA NE İŞİMİZ VAR?"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe - Kaplan Operasyonu'yla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, söz konusu operasyonu sert bir dille eleştirerek; 'Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kaplan Operasyonunda 41 terörist öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA 41 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonunda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB’den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Tek hedef teröristlerdir MSB'DEN PENÇE-KAPLAN OPERASYONU AÇIKLAMASI: TEK HEDEF TERÖRİSTLERDİR

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