Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Pençe-Kaplan Operasyonu hazımsızlığı: Bizim orada ne işimiz var?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı şekilde yürüttüğü ve terör yuvalarının kurultulduğu 'Pençe - Kaplan Operasyonu'ndan rahatsız olan CHP yandaşı Halk TV’nin sunucusu Ayşenur Arslan, “Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?” diyerek skandala imza attı.

CHP yandaşı Halk TV, yine milli konularda ülkesinin yanında her almak yerine terör örgütlerine kalkan olmayı seçti. Pençe - Kaplan Operasyonu'ndan rahatsız olan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, 'Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?' dedi.

"BİZİM ORADA NE İŞİMİZ VAR?"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe - Kaplan Operasyonu'yla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, söz konusu operasyonu sert bir dille eleştirerek; 'Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?' ifadelerini kullandı.