MSB’den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Tek hedef teröristlerdir
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir." açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında tek hedefin teröristler olduğunu ve hiçbir sivilin zarar görmediğini ve zarar görmeyeceğini açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"TEK HEDEF TERÖRİSTLER"
"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir.
"HİÇBİR SİVİL ZARAR GÖRMEMİŞ, GÖRMEYECEKTİR"
Bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır"
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