26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB’den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Tek hedef teröristlerdir

MSB’den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Tek hedef teröristlerdir

Son dakika haberine göre; , "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda kahraman tek hedefi teröristlerdir." açıklaması yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
MSB’DEN PENÇE-KAPLAN OPERASYONU AÇIKLAMASI!

devam eden Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında tek hedefin teröristler olduğunu ve hiçbir sivilin zarar görmediğini ve zarar görmeyeceğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"TEK HEDEF TERÖRİSTLER"

"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan 'nda kahraman tek hedefi teröristlerdir.

"HİÇBİR SİVİL ZARAR GÖRMEMİŞ, GÖRMEYECEKTİR"

Bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır"

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA