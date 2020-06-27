Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." denildi.
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