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Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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MSB DUYURDU! HAFTANİN'DE PKK'YA AĞIR DARBE

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.

MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi MSB DUYURDU: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." denildi.

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