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Halk ekmekte bakteri iddiası! Ankaralının ekmeği ile kim oynuyor?

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 16:49
Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşındı.  Mansur Yavaş ise sessizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan Ankara'da halk ekmekte bakteri iddiası var. Gelişmeleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan A Haber değerlendirdi.
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