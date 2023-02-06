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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’de! Araç ve telefon uyarısı

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 09:40
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen depremden etkilenen Haliliye’nin Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat vatandaşların araçlarla yola çıkmamasını ve telefonlardan mesajlaşarak iletişim kurmalarını istedi.
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