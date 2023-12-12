Halil Umut Meler’e saldırı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. TFF olağanüstü toplantı kararı aldı. Başkan Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, "Suçlular en ağır şekilde cezalandırılacak. Tüm liglerdeki maçları süresiz erteledik. Yeter diyoruz artık hakemlerimiz de insan." dedi..

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