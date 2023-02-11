11 Şubat 2023, Cumartesi
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Hakkınız ödenmez! Sosyal medya arama kurtarma ekiplerinin o görüntülerini konuşuyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde neredeyse uyumadan çalışan ekiplerin başka bir bölgeye giderken otobüsteki kısa dinlenmeleri kameralara yansıdı. Ekipler bu dinlenmenin ardından yine saatlerce uyumadan enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermeye devam etti. İşte detaylar...