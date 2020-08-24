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Hakkari'de zulalı araca operasyon! 12 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı

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Giriş: 24.08.2020 20:50
Güncelleme:24.08.2020 20:59
Son dakika haberine göre; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyü’nde bulunan bir araç içerisinde uyuşturu madde zulalandığı şeklinde bilgi elde edildi. Ele geçirilen araçta gizli bölmelere 12 kilo 800 gram eroin zullandığı belirlendi. 1 şüpheli yakalanırken firar eden 2 şüpheli aranıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda; Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyünde bulunan bir araç içerisinde uyuşturu madde zulalandığı şeklinde bilgi elde edildi.

Bu bilgi üzerine bahse konu araç köy içerisinde tespit edildi ve araç içerisinde yapılan aramada araç kapılarının iç boşluklarına zulalanmış vaziyette;13 ayrı şeffaf poşet içerisinde 6 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, 12 ayrı poşete preslenmiş vaziyette 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu.

Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalanırken firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

(Nazif KARAMAN/SABAH)

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