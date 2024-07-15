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Hain darbe girişiminin 8. yılı! 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı!

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 15.07.2024 16:42
15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.  Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de programa katıldı.
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