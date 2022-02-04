Hablemitoğlu suikastının dosyasını kimler rafa kaldırdı? Gökhan Nuri Bozkır nasıl deşifre oldu?

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cinayetin sır ismi olan Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı. Peki Hablemitoğlu cinayetinin perde arkasında ne var? FETÖ'nün CIA ile bağlantısı nasıl deşifre oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirdi.

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