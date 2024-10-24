24 Ekim 2024, Perşembe
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‘Güvenlik zirvesi’ sona erdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.