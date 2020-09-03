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Güvenlik güçlerinden terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Giriş: 03.09.2020 14:50
Güvenlik güçleri, terör örgütü propagandası yapanlara göz açtırmıyor. Devrimci Öğrenci Birliği adı bir gruba yönelik düzenlenen operasyon 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül günü Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel pankart ve meşaleler ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 şahıs hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

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