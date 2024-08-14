14 Ağustos 2024, Çarşamba
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GÜRZ-7'den kırmızı listeye çizik! PKK'lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda, 29 kişinin şehit olduğu eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.