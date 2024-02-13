Gürsel Tekin CHP’den istifa etti

CHP eski İstanbul Milletvekii Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partisini eleştiri yağmuruna tutarak istifa ettiğini duyurdu. Tekin'in Esenyurt'tan aday gösterileceği konuşulurken yaptığı açıklamada ""İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

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