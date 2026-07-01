Avrupa'da son 500 yılın en sıcak günleri: İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşar mı?

Türkiye, Avrupa'yı etkisi altına alan ve son 500 yılın en sıcak günlerini yaşatan aşırı sıcak hava dalgasının kıskacına girdi. Meteoroloji uzmanlarının 'Omega Blokajı' olarak adlandırdığı hava sistemi, Ege ve Marmara başta olmak üzere tüm yurtta termometreleri zirveye taşıdı. İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde, uzmanlar "tropikal gün" uyarısı yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kavurucu sıcakların ne kadar süreceğini ve beklenen yağış müjdesini A Haber ekranlarında paylaştı.