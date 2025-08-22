Güney Kafkasya’da yeni dönem başladı! Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısının en kritik adımı atıldı. Zengezur Koridoru’nun önemli parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının temeli düzenlenen törenle atıldı. 224 kilometrelik hat 2029’da tamamlanacak. Başkan Erdoğan gönderdiği mesajda hattın bölgesel işbirliği ve kalkınmaya güçlü katkı sağlayacağını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN