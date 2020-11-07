Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera ile görüntülenmiş

İzmir'de yaşanan korkunç deprem sonrası yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anının, Manisa itfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.