08 Aralık 2023, Cuma
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Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif A Haber’e konuştu: Anlaşmalar 2 ülke için hayırlı olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yaptığı kritik ziyarette Batı Trakya Türkleri ile de bir araya geldi. Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı. Anlaşmaların 2 ülke için hayırlı olmasını dileyen İbrahim Şerif, “Birkaç gün önceden beri Yunan televizyonlarında Yunan medyasında iyi bir havanın estiğini zaten burada biz Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri olarak bunları hem okuduk hem dinledik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağzından aynı şeyleri duymak bizi memnun etti.” dedi.