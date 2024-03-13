Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi! Fatma Şahin: Kadın dostu şehir olmayı hedefliyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları zirvesinde A Para'nın sorularını yanıtladı. Bir kadın belediye başkanı olarak kadın gözüyle şehirlere baktıklarını söyleyen Fatma Şahin; eğitim, sağlık ve istihdam konularında kadınlara öncelik verdiklerini söyledi.

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