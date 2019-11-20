20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı

Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
KKTC'de Türkiye aleyhine tepki çeken sözler
KKTC'de Türkiye aleyhine tepki çeken sözler
Cumhurbaşkanlığından medyaya 'siyanür' uyarısı
Cumhurbaşkanlığından medyaya 'siyanür' uyarısı
S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek?
S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek?
Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!
Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!
Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!
Kılıçdaroğlu yine yalana sığındı!
Kılıçdaroğlu yine yalana sığındı!
İslam ile dalga geçtiler! Skandal görüntüler...
İslam ile dalga geçtiler! Skandal görüntüler...
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan: Talimat verdim Kılıçdaroğlu'na görüntülü anlatacaklar
Erdoğan: Talimat verdim Kılıçdaroğlu'na görüntülü anlatacaklar
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 resti: Eğer...
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 resti: Eğer...
Daha Fazla Video Göster