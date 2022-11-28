Göztepe-Altay maçında olaylar çıktı! İşaret fişeği stada nasıl sokuldu?

Spor Toto 1. Lig'de dün akşam Göztepe ile Altay arasında oynanan maç, sahada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. 20. dakikadan itibaren başlayan olaylarda Göztepeli bir taraftar fişekle yüzünden ağır yaralandı, maç durdu. O sırada sahaya giren bir taraftar, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim'i yaraladı. Kaleci ve taraftar tedavi altında. İşaret fişeklerinin özel ambulans şoförleri tarafından stada sokulduğu belirlendi. Valilik, 2 ambulans şoförünün de aralarında olduğu 21 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

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