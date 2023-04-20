Gözler saat 20.23’e çevrildi! Başkan Erdoğan hangi müjdeyi verecek?

Türkiye’nin Ağustos 2020’de başlayan enerji alanındaki mücadelesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gaz yakım töreni ile ateşe dönecek. Türkiye’nin uzun yıllar gaz ihtiyacını karşılayacak olan Karadeniz gazı karaya çıkacak ve sonrasında evlere ulaşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshan Turhan değerlendirdi.

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