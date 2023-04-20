20 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gözler saat 20.23’e çevrildi! Başkan Erdoğan hangi müjdeyi verecek?
Türkiye’nin Ağustos 2020’de başlayan enerji alanındaki mücadelesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gaz yakım töreni ile ateşe dönecek. Türkiye’nin uzun yıllar gaz ihtiyacını karşılayacak olan Karadeniz gazı karaya çıkacak ve sonrasında evlere ulaşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshan Turhan değerlendirdi.