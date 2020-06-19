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Gözler saat 16.00'da! TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli ile görüşecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede Meclis Başkanlığı seçimlerinin ele alınması bekleniyor.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da görüşecek.
Meclis Başkanlığı için adaylıklar konuşulmaya devam ederken, eski Meclis Başkanları'ndan Binali Yıldırım tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. AK Parti'nin Meclis Başkan adayı netleşmezken, TBMM Başkanı Şentop, bugün MHP lideri ile görüşecek.