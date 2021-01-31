Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Gözler yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede gelinen son duruma ilişkin sunum yapacağı toplantıda, kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı? sorularının yanıt bulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca fahiş gıda fiyatları da görüşülecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı soruları yanıt bulacak.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Lokanta ve kafelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılabileceği, müşretilerin buralara HES kodu ile girmesine izin verilebileceği belirtiliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin saatlerin daraltılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda cumartesi-pazar günü uygulanan kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması, hafta içi kısıtlama saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği de iddialar arasında.

FAHİŞ FİYAT

Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarına gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili talimat vermiş bu sorunu çözün demişti. İşte bu konu da toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.