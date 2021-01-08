08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gözler ilk yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'de

Gözler ilk yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 13:13
Savunma sanayiide İHA ve SİHA’lardan sonra en kritik hamlelerden biri daha geliyor. Özellikle S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. İlk yerli ve milli hava savunma sistemimiz olan SİPER havada hareket eden her şeyi vuruyor. İşte SİPER'in göz dolduran özellikleri...
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
CHP'nin dini değerlere bakışı
CHP'nin dini değerlere bakışı
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!
"Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!"
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı?
İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı?
CHP’li Fikri Sağları’a sert tepki!
CHP’li Fikri Sağları’a sert tepki!
HİSAR-A artık göreve hazır! TSK'nın gücüne güç katacak
HİSAR-A artık göreve hazır! TSK'nın gücüne güç katacak
Daha Fazla Video Göster