Gözler ilk yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'de

Savunma sanayiide İHA ve SİHA’lardan sonra en kritik hamlelerden biri daha geliyor. Özellikle S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. İlk yerli ve milli hava savunma sistemimiz olan SİPER havada hareket eden her şeyi vuruyor. İşte SİPER'in göz dolduran özellikleri...