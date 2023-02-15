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Görüntüler Adıyaman'dan... Çalışmalar A Haber havadan böyle görüntüledi! Konteyner kent kuruluyor

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 13:08
Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması başladı. Çalışmaları A Haber ekibi havadan görüntüledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Kameraman Özkan Şafak, drone kamerasıyla o çalışmaları ekranlara taşıdı.
Görüntüler Adıyamandan! A Haber havadan... GÖRÜNTÜLER ADIYAMAN'DAN! A HABER HAVADAN...

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