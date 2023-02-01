Görme engelli çift denize düştü! Yardımlarına vatandaşlar koştu

Sarıyer Emirgan Sahili’nde görme engelli bir çift, yürüyüş yaptıkları sırada merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşlar denize düşen çifti kurtardı. Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı ise yaşanan kazanın ilk olmadığına vurgu yaptı. Karadayı, görme engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekti.

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