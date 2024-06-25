25 Haziran 2024, Salı
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Google Meclis’e neden formül getirmedi? Gönenç Gürkaynak açıkladı
Türkiye, dijital mecralarda haksız rekabetin önüne geçmek ve haberlerin teliflerinin korunması için hazırlığı süren "Dijital Telif Yasası" ile ilgili çalışmalar kapsamında Google'ı masaya çağırdı. Google temsilcileri Dijital Mecralar Komisyonu ile görüşmek için Meclis'e gelirken, toplantıda bazı milletvekilleri Google'ın Türkiye'ye bir model sunmaması konusunda eleştirilerde bulundu. Google'a komisyonda çarpıcı sorular yöneltilirken, "Kaçak oynamayın." uyarısı da yapıldı. CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp, "Google olarak siz neye razısınız?" ifadelerini kullandı. CHP'li vekil Tuncay Özkan da Google temsilcilerine "Bu makamın sorularına şeffaflıkla yanıt vermezseniz sıkıntı olur." dedi. Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak Konuralp ve Özkan'ın sorularına yanıt verirken, "Google'ın pozisyonu budur diye karşınıza çıkamıyoruz. Çünkü biz de farklı ülkelerde farklı formüllerin doğru işlediğini gördük." ifadelerini kullandı.