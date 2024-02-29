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Gökçek'ten Talan'a: STV önünde siz ağladınız

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 17:36
AK Parti Milletvekili Osman gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda kendisini FETÖ’cü olmakla suçlayan CHP’li Mahmut Tanal'a sert tepki gösterdi, "FETÖ'ye operasyon yapıldıktan sonra samanyolu TV önünde ağlayan sizdiniz" dedi. Gökçek, PKK ve FETÖ’nün her seçimde CHP’yi desteklediğini de hatırlattı.
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