Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı! İlk milli helikopter motoru kendini kanıtladı

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde geliştirilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, yıpratma testlerini peş peşe 15 kere başarıyla tamamladı. Yerli motorun gücü daha da artırıldı. Zorlu testlerle yıpratılan milli motor, Gökbey helikopterinin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı.

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