28 Haziran 2024, Cuma
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Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı! İlk milli helikopter motoru kendini kanıtladı
Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde geliştirilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, yıpratma testlerini peş peşe 15 kere başarıyla tamamladı. Yerli motorun gücü daha da artırıldı. Zorlu testlerle yıpratılan milli motor, Gökbey helikopterinin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı.