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Gökbey göreve hazırlanıyor! Türkiye’nin ilk özgün helikopteri

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 13:03
Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin dört bir yanında test ediliyor. Gökbey helikopteri görevleri en zorlu iklim ve coğrafyaların yanı sıra yüksek irtifa ve sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.
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