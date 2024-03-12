12 Mart 2024, Salı
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Gökbey göreve hazırlanıyor! Türkiye’nin ilk özgün helikopteri
Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin dört bir yanında test ediliyor. Gökbey helikopteri görevleri en zorlu iklim ve coğrafyaların yanı sıra yüksek irtifa ve sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.