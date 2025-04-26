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Gizli toplantıda iki sır valiz! Kamera kapatıldı bavullar taşındı

Gizli toplantıda iki sır valiz! Kamera kapatıldı bavullar taşındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 21:28
Yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler hâlâ gündemde. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, "para kasası" olarak gösterilen isimlerle bir otelde yaptığı gizli toplantıya ait yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu otele gelmeden önce güvenlik kameralarını kapatan koruması ise gözaltında.
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Gizli toplantıda iki sır valiz! Kamera kapatıldı bavullar taşındı
Gizli toplantıda iki sır valiz! Kamera kapatıldı bavullar taşındı
Gizli toplantıda iki sır valiz! Kamera kapatıldı bavullar taşındı
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