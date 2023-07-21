Gizli toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu ne yapacak? İmamoğlu hangi adımları atacak?

CHP'de "değişim" tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle yaptığı çevrimiçi toplantının sızdırılmasına yönelik yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan toplantının etik olmadığını söyleyip bir daha tekrarlanırsa gereğini yapacağının mesajını verdi. Peki bundan sonra ne olur? İmamoğlu'ndan parti planı mı var? Gizli toplantı İmamoğlu'nun parti kurma planının parçası mı? Siyasetin sıcak gündemini Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN