Girne'deki faciada geminin su alma anları ortaya çıktı! Yolcular: "Kaptan geri dön"
Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren, 267 kişinin bulunduğu Türk yolcu gemisinin facia öncesinde su almaya başladığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Panik dolu anların yaşandığı gemide yolcular, durumun ciddiyetini fark edince kaptana geri dönmesi çağrısında bulundu. Kameraya yansıyan görüntülerde yolcuların, “Canımızı yolda bulmadık! Kaptana söyleyin geri dönsün, burada 200 kişi var” diyerek feryat ettiği duyuldu.