Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soruda çekildi! Tahminin doğru olduğunu görünce şaşkına döndü

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster programının bu haftaki dikkat çeken yarışmacısı Cihan Topal oldu. Geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve gerçekleştirilen çift kol nakliyle hayata yeniden tutunan Topal, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Organ bağışının önemine dikkat çeken yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Joker hakkı bulunmasına rağmen yarışmadan çekilmeyi tercih eden Topal, tahmininin doğru yanıt olduğunu öğrenince "Nasip neyse o" diyerek yarışmadan 100 bin TL ödülle veda etti.