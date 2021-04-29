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Gezi davasında flaş detaylar! Sanıklar bir bir itiraf etti
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, Yargıtay’ın Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni işgal girişimi davasında beraat kararlarını bozması kararı ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran; Gezi kalkışması sırasında 1 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin işgal edilmesine yönelik davada beraat eden sanıkların eylemlerini ve telefon konuşmalarını anlattı.