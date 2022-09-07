07 Eylül 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı
Üniversiteye yerleşen binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. Okullarına açılmasına kısa süre kala “KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...