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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı

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Giriş: 07.09.2022 10:52
Üniversiteye yerleşen binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. Okullarına açılmasına kısa süre kala “KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...
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