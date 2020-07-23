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Gençlik ecdadın izinde Ayasofya'da büyük heyecan...

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Giriş: 23.07.2020 21:48
Güncelleme:23.07.2020 21:50
24 Temmuz Cumua namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasfoya'da heyecan geceden başladı. 81 ilden birçok genç Ayasofya'ya geldi. Ayasofya Camisi'nin açılışına özel Gençlik ve Spor Bakanlığı "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise programın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Kasapoğlu, "Burada bulunan gençlerimize müteşekkirim, onların gözündeki ışıltı bizlere heyecan, mutluluk veriyor. Gençlerimiz yarınların Türkiye'si... Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseklere çıkarmış olduğu bu çıtayı, el ele, sırt sırta vererek, omuz omuza vererek daha yukarıya çıkaracak. İnşallah gençlerimizle yarınlar çok daha aydıntılık olacak." dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kasapoğlu;

Büyüklerimizin rüyasıydı onlardan çok dinledik Ayasofya'yı... Çocukluğumuzda gençliğimizin ilk yıllarında bizler için uyandırdığı heyecanı yine aynı şekilde hissetmek ve Ayasofya'ya kavuşmak çok farklı bir heyecan. Allah'a hamd ve şükrediyoruz. Ayasofya'nın kubbeleri gönlü iman dolu müminlerle dolacak taşacak. İslam'ın evrensel barış mesajı tüm insanlığa haykıracak... Her şehirden gencimiz var burada, onlarla 3 gün boyunca İstanbul'da birlikte olacağız. Gençlerimizin her açından donanımlı olması için çalışıyoruz.

Gençlik ecdadın izinde Ayasofya'da büyük heyecan...
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