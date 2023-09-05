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Gençlerin gözü de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Vergisiz telefon kararı gelecek...

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 10:10
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gençlerin gözü de Kabine'de. Kabine toplantısında vergisiz telefon kararı ele alınacak. 10 bin liraya kadar telefonlara kampanya olacak.
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