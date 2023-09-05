Gençlerin gözü de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Vergisiz telefon kararı gelecek...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gençlerin gözü de Kabine'de. Kabine toplantısında vergisiz telefon kararı ele alınacak. 10 bin liraya kadar telefonlara kampanya olacak.

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