Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet! Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile milyonlarca gence ÖTV'siz cep telefonu ve tablet bilgisayar müjdesi geldi. ÖTV ödemeden alınacak cihazlar üç yıl süre ile satılamayacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Murat Sekban aktardı.

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