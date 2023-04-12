12 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gençlere ÖTV'siz telefon bilgisayar müjdesi! Hesaplamalar yapıldı işte fiyatlar
Dün AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerden cep telefonu ve bilgisayarda vergi almayacaklarını ve yine öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini söyledi. Peki hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalkacak? Yüzde 18 olan özel tüketim vergisi ne kadara düşecek? Gelişmeleri A Haber’e konuk olan ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi.