28 Nisan 2023, Cuma
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GENAR’dan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yeni anket! Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
A Haber’de Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan’da 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde adayların son oy oranını GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş açıkladı. Anket sonucuna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde. İşte yeni seçim anketi...