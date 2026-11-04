Gemlik için korkutan deprem uyarısı: Fay tarlasının üzerinde

Bursa'nın deprem riski en yüksek ilçelerinin başında gelen Gemlik'te tehlikenin boyutları her geçen gün daha net görülüyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu başta olmak üzere birçok diri fayın çevrelediği ilçe; alüvyon ova zemini, zemin sıvılaşması ve 1999 öncesine ait eski yapı stokuyla büyük risk taşıyor. Canlı yayında bölgedeki son durumu aktaran Gazeteci Fatih Mısır'ın konuğu olan Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eyübhan Avcı, ilçenin Türkiye genelinde en riskli ilk 5 ilçe arasına girebileceğini belirterek acil kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.