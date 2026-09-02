Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi: 8 gözaltı
Çanakkale’de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Biga ilçesinde faaliyet gösterdiği belirtilen Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik yaklaşık 5 ay süren çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihazlar, yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.